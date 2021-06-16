Евро-2020
Украина
Северная Македония
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#Евро-2020 #Украина #Северная Македония

Евро-2020: во сколько начало матча Украина – Северная Македония, 17 июня 2021 года

2 часа назад

Украина и Северная Македония сыграют во втором туре группового этапа Евро-2020. Матч начнется 17 июня в 16:00 по московскому времени.

В первой игре на турнире Украина проиграла Нидерландам (2:3), Северная Македония – Австрии (1:3). В плей-офф Евро выходят по две лучшие команды из группы и четыре из тех, которые заняли третьи места.

Северная Македония впервые в истории играет в финальной части чемпионата Европы. 37-летний Горан Пандев стал автором ее первого гола на Евро.

Украина
-:-
Северная Македония
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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