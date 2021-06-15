Евро-2020
Германия
Франция
🇫🇷🇩🇪 Евро-2020: стартовые составы на матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года
час назад
Составы на матч появятся примерно за час до игры. Ориентировочные составы:
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Канте, Погба, Рабьо, Гризманн – Бензема, Мбаппе.
Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер; Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс – Хаверц, Мюллер, Гнабри.
Евро-2020: прогноз на матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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