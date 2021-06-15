Евро-2020
Германия
Франция
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#Евро-2020 #Франция #Германия

🇫🇷🇩🇪 Евро-2020: стартовые составы на матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года

час назад

В матче первого тура группы F Евро-2020 сборная Франции сыграет с Германией. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Франция
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Германия

Составы на матч появятся примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Канте, Погба, Рабьо, Гризманн – Бензема, Мбаппе.

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер; Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс – Хаверц, Мюллер, Гнабри.

Евро-2020: прогноз на матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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Источник:
сайт УЕФА
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