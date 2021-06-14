Евро-2020
Германия
Франция
Евро-2020: где смотреть матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
10 минут назад
Франция и Германия очень долго не пересекались на больших турнирах, а потом встретились в четвертьфинале ЧМ-2014 и полуфинале Евро-2016 – немцы победили в игре ЧМ, а французы – в игре Евро.
Всего между командами Франции и Германии (включая ФРГ) состоялся 31 матч, 14 из которых выиграли французы, десять – немцы.
Евро-2020: во сколько начало матча Франция – Германия
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые