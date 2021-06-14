Евро-2020
Германия
Франция
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#Евро-2020 #Франция #Германия

Евро-2020: где смотреть матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

10 минут назад

15 июня чемпионат для себя начнут сборные Франции и Германии. Матч Евро-2020 пройдет в Мюнхене.

Смотреть игру можно на Первом канале. Она начнется в 22:00 по московскому времени. Начало трансляции – в 21:45.

Франция
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Германия

Франция и Германия очень долго не пересекались на больших турнирах, а потом встретились в четвертьфинале ЧМ-2014 и полуфинале Евро-2016 – немцы победили в игре ЧМ, а французы – в игре Евро.

Всего между командами Франции и Германии (включая ФРГ) состоялся 31 матч, 14 из которых выиграли французы, десять – немцы.

Евро-2020: во сколько начало матча Франция – Германия

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