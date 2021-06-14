Евро-2020
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Евро-2020: прогноз на матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года
6 минут назад
Франция встретится с Германией в Мюнхене в первом для них матче Евро-2020. Матч состоится 15 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа Франции – 2,8.
- Ничья – 3,28.
- Победа Германии – 2,93.
Всего между командами Франции и Германии (включая ФРГ) состоялся 31 матч, 14 из которых выиграли французы, десять – немцы.
У Франции в товарищеском матче небольшую травму получил Карим Бензема, но должен быть готов к стартовой игре. Есть вопросы со здоровьем у Курта Зума. Германия пока не может рассчитывать на Йонаса Хофманна, пока неизвестно, примет ли участие в игре Леон Горетцка.
Евро-2020: где смотреть матч Франция – Германия
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