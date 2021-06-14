Евро-2020: прогноз на матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года

Франция встретится с Германией в Мюнхене в первом для них матче Евро-2020. Матч состоится 15 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Франции – 2,8.

Ничья – 3,28.

Победа Германии – 2,93.

Всего между командами Франции и Германии (включая ФРГ) состоялся 31 матч, 14 из которых выиграли французы, десять – немцы.

У Франции в товарищеском матче небольшую травму получил Карим Бензема, но должен быть готов к стартовой игре. Есть вопросы со здоровьем у Курта Зума. Германия пока не может рассчитывать на Йонаса Хофманна, пока неизвестно, примет ли участие в игре Леон Горетцка.

Евро-2020: где смотреть матч Франция – Германия

Евро-2020: во сколько начало матча Франция – Германия