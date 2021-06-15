Евро-2020: прогноз на матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года

Италия встретится со Швейцарией в Риме во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 16 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Италии – 1,6.

Ничья – 4,2.

Победа Швейцарии – 7,1.

Неизвестно, сможет ли Италия рассчитывать на Флоренци, который получил травму. Также под вопросом участие в матче Верратти.

В первой игре Турция уступила 0:3 Италии, а Уэльс сыграл вничью со Швейцарией 1:1. У Италии – 11 побед подряд в матчах Евро (финальные плюс квалификация). Швейцария лишь однажды проиграла в последних 15 матчах (финала и квалификации).

Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020