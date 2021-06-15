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Евро-2020: прогноз на матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года
2 часа назад
Италия встретится со Швейцарией в Риме во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 16 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа Италии – 1,6.
- Ничья – 4,2.
- Победа Швейцарии – 7,1.
Неизвестно, сможет ли Италия рассчитывать на Флоренци, который получил травму. Также под вопросом участие в матче Верратти.
В первой игре Турция уступила 0:3 Италии, а Уэльс сыграл вничью со Швейцарией 1:1. У Италии – 11 побед подряд в матчах Евро (финальные плюс квалификация). Швейцария лишь однажды проиграла в последних 15 матчах (финала и квалификации).
Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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