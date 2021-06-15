Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Швейцария

Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года

2 часа назад

Италия и Швейцария сыграют матч второго тура Евро-2020 в Риме.

Игра пройдет 16 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Ее покажет «Россия 1».

Из последних пяти матчей Италия и Швейцария сыграли вничью четыре.

Евро-2020: прогноз на матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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