Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года

Италия и Швейцария сыграют матч второго тура Евро-2020 в Риме.

Игра пройдет 16 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Ее покажет «Россия 1».

Из последних пяти матчей Италия и Швейцария сыграли вничью четыре.

Евро-2020: прогноз на матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года

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