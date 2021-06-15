Евро-2020
Италия
Швейцария
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#Евро-2020 #Италия #Швейцария

Евро-2020: где смотреть матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

2 часа назад

16 июня во втором туре на Евро-2020 сыграют сборные Италии и Швейцарии в Риме. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Россия 1». Трансляция начнется в 21:45.

Италия
-:-
Швейцария
  • Швейцария последний раз побеждала Италию в 1993 году, восемь матчей после этого – без побед.
  • Всего Италия и Швейцария сыграли 58 матчей в своей истории. Восемь выиграла Швейцария, 28 – Италия.

Евро-2020: прогноз на матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года

Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года

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