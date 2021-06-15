Евро-2020
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Евро-2020: где смотреть матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
2 часа назад
- Швейцария последний раз побеждала Италию в 1993 году, восемь матчей после этого – без побед.
- Всего Италия и Швейцария сыграли 58 матчей в своей истории. Восемь выиграла Швейцария, 28 – Италия.
Евро-2020: прогноз на матч Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года
Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Швейцария, 16 июня 2021 года
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