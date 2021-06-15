Эриксен: «Я в порядке, под наблюдением. Болею за сборную»

Федерация футбола Дании передала слова Кристиана Эриксена и показала его фотографию.

«Всем привет! Огромное спасибо всем за ваши слова со всего мира. Для меня и моей семьи это очень важно. Я в порядке, сейчас под наблюдением. Нужно пройти еще пару тестов, но чувствую себя хорошо. Болею за сборную в следующих матчах. Играйте за Данию»