Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
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#Кристиан Эриксен #Евро-2020 #Дания

Эриксен: «Я в порядке, под наблюдением. Болею за сборную»

35 минут назад

Федерация футбола Дании передала слова Кристиана Эриксена и показала его фотографию.

«Всем привет! Огромное спасибо всем за ваши слова со всего мира. Для меня и моей семьи это очень важно. Я в порядке, сейчас под наблюдением. Нужно пройти еще пару тестов, но чувствую себя хорошо. Болею за сборную в следующих матчах. Играйте за Данию»

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