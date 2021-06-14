Евро-2020
Данни Маккели
Россия
Финляндия
Судья матча Россия – Финляндия – голландец Маккели
час назад
Данни Маккели обслужит игру Россия – Финляндия вместе с голландскими ассистентами Хесселом Стегстрой и Яном де Врисом.
Резервный судья – румын Иштван Ковач, на ВАР отработает голландец Пол ван Букел.
Маккели уже работал на турнире – судил матч открытия Турция – Италия.
Матч Россия – Финляндия состоится 16 июня, начало – в 16:00 по московскому времени.
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