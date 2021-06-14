Евро-2020
Данни Маккели
Россия
Финляндия
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#Евро-2020 #Россия #Финляндия #Данни Маккели

Судья матча Россия – Финляндия – голландец Маккели

час назад

Данни Маккели обслужит игру РоссияФинляндия вместе с голландскими ассистентами Хесселом Стегстрой и Яном де Врисом.

Резервный судья – румын Иштван Ковач, на ВАР отработает голландец Пол ван Букел.

Маккели уже работал на турнире – судил матч открытия ТурцияИталия.

Матч Россия – Финляндия состоится 16 июня, начало – в 16:00 по московскому времени.

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