Игроки Дании получили психологическую помощь и пообщались с Эриксеном

Федерация футбола Дании рассказала, что 13 июня поговорила с полузащитником Кристианом Эриксеном. Он находится в больнице в стабильном состоянии и проходит обследование. Эриксен обратился к футболистам сборной Дании. Команда получила психологическую помощь.

В матче Евро-2020 против Финляндии Эриксен потерял сознание в первом тайме. Медицинский персонал провел реанимационные действия и доставил его в госпиталь.

Матч Дания – Финляндия был прерван и возобновился через два часа. Об этом попросили сами футболисты.

Капитан датчан Симон Кьер, который оказал Эриксену первую помощь и успокаивал его жену, во втором тайме попросил замену из-за переживаний. Об этом сказал главный тренер Каспер Хьюлманд: «Кьер был глубоко шокирован. Он сомневался, сможет ли доиграть после паузы. Он попытался, но не получилось».

Полный разбор ситуации: