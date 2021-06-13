Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Игроки Дании получили психологическую помощь и пообщались с Эриксеном
час назад
Федерация футбола Дании рассказала, что 13 июня поговорила с полузащитником Кристианом Эриксеном. Он находится в больнице в стабильном состоянии и проходит обследование. Эриксен обратился к футболистам сборной Дании. Команда получила психологическую помощь.
- В матче Евро-2020 против Финляндии Эриксен потерял сознание в первом тайме. Медицинский персонал провел реанимационные действия и доставил его в госпиталь.
- Матч Дания – Финляндия был прерван и возобновился через два часа. Об этом попросили сами футболисты.
- Капитан датчан Симон Кьер, который оказал Эриксену первую помощь и успокаивал его жену, во втором тайме попросил замену из-за переживаний. Об этом сказал главный тренер Каспер Хьюлманд: «Кьер был глубоко шокирован. Он сомневался, сможет ли доиграть после паузы. Он попытался, но не получилось».
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