Матч Дания – Финляндия возобновится в 21:30 мск

Матч первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван в конце первого тайма. Полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и доставлен в госпиталь. Его состояние стабильное.

Матч продолжится в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщил твиттер датского футбольного союза.

Футболисты вернулись на поле. На сайте УЕФА указано, что матч возобновлен по просьбе обеих команд.