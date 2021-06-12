Евро-2020
Кристиан Эриксен
Дания
Финляндия
Матч Дания – Финляндия возобновится в 21:30 мск
вчера, 21:06
Матч первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван в конце первого тайма. Полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и доставлен в госпиталь. Его состояние стабильное.
Матч продолжится в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщил твиттер датского футбольного союза.
Футболисты вернулись на поле. На сайте УЕФА указано, что матч возобновлен по просьбе обеих команд.
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