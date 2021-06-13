Евро-2020
Австрия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Северная Македония #Австрия

🇦🇹🇲🇰 Австрия обыграла Северную Македонию. Это ее первая победа на Евро за семь матчей

2 часа назад

Матч первого тура Евро-2020 в группе С прошел на стадионе «Национальный» в Бухаресте. Счет – 3:1.

За Северную Македонию забил Горан Пандев – второй самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы. Ему 37 лет.

Матч завершен
Австрия
Ляйнер 18
Грегоритч 78
Арнаутович 89
3:1
Матч завершен
Северная Македония
Пандев 28
  • Северная Македония дебютировала на Евро.
  • Австрия не побеждала на чемпионатах Европы шесть матчей подряд. Это антирекорд турнира.
  • До этого Австрия и Северная Македония провели друг с другом два матча – оба выиграли австрийцы. Теперь третий.

В следующем матче группы С Австрия сыграет против Голландии (17 июня), Северная Македония – с Украиной (17 июня).

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Источник:
Гол.ру
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