🇦🇹🇲🇰 Австрия обыграла Северную Македонию. Это ее первая победа на Евро за семь матчей

Матч первого тура Евро-2020 в группе С прошел на стадионе «Национальный» в Бухаресте. Счет – 3:1.

За Северную Македонию забил Горан Пандев – второй самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы. Ему 37 лет.