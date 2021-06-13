Евро-2020
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#Евро-2020 #Испания #Швеция

Евро-2020: прогноз на матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года

4 часа назад

Испания и Швеция встречались в истории 14 раз. Статистика такая: 6 побед испанцев, 3 победы шведов, 5 ничейных результатов. На двоих в этих встречах соперники забили 38 мячей.

14 сыграют в Севилье на Евро-2020. Котировки букмекеров:

  • Победа Испании – 1.38.
  • Ничья – 4.80.
  • Победа Швеции – 9.40.

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Швеция, 14 июня 2021 года

Испания
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Швеция
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Источник:
Гол
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