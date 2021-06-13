Евро-2020: прогноз на матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года

Испания и Швеция встречались в истории 14 раз. Статистика такая: 6 побед испанцев, 3 победы шведов, 5 ничейных результатов. На двоих в этих встречах соперники забили 38 мячей.

14 сыграют в Севилье на Евро-2020. Котировки букмекеров:

Победа Испании – 1.38.

Ничья – 4.80.

Победа Швеции – 9.40.

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Швеция, 14 июня 2021 года