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Евро-2020: прогноз на матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года
4 часа назад
Испания и Швеция встречались в истории 14 раз. Статистика такая: 6 побед испанцев, 3 победы шведов, 5 ничейных результатов. На двоих в этих встречах соперники забили 38 мячей.
14 сыграют в Севилье на Евро-2020. Котировки букмекеров:
- Победа Испании – 1.38.
- Ничья – 4.80.
- Победа Швеции – 9.40.
Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Швеция, 14 июня 2021 года
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