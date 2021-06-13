Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Швеция, 14 июня 2021 года

Последние пять матчей с участием сборных Испании и Швеции:

Три победы испанцев.

Ничья.

Победа шведов.

Последние две встречи состоялись в рамах отбора к Евро-2020. Сейчас они сыграют в Севилье на групповом этапе финального раунда турнира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020