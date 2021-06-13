Евро-2020
Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Швеция, 14 июня 2021 года
4 часа назад
Последние пять матчей с участием сборных Испании и Швеции:
- Три победы испанцев.
- Ничья.
- Победа шведов.
Последние две встречи состоялись в рамах отбора к Евро-2020. Сейчас они сыграют в Севилье на групповом этапе финального раунда турнира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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