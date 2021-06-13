Евро-2020
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#Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Испания – Швеция, 14 июня 2021 года

4 часа назад

Последние пять матчей с участием сборных Испании и Швеции:

  • Три победы испанцев.
  • Ничья.
  • Победа шведов.

Последние две встречи состоялись в рамах отбора к Евро-2020. Сейчас они сыграют в Севилье на групповом этапе финального раунда турнира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Испания
-:-
Швеция
Источник:
Гол
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