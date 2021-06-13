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Евро-2020: прогноз на матч Польша – Словакия, 14 июня 2021 года
5 часов назад
В истории во всех турнирах сборные Польши и Словакии играли восемь раз. Три раза побеждали поляки, четыре – словаки. Один раз была ничья.
14 июня в Санкт-Петербурге они сыграют в девятый раз в рамках Евро-2020. Котировки букмекеров:
- Победа Польши – 1.84.
- Ничья – 3.30.
- Победа Словакии – 5.20.
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Евро-2020: во сколько начало матча Польша – Словакия, 14 июня 2021 года
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