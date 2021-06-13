Евро-2020
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#Евро-2020 #Польша #Словакия

Евро-2020: прогноз на матч Польша – Словакия, 14 июня 2021 года

5 часов назад

В истории во всех турнирах сборные Польши и Словакии играли восемь раз. Три раза побеждали поляки, четыре – словаки. Один раз была ничья.

14 июня в Санкт-Петербурге они сыграют в девятый раз в рамках Евро-2020. Котировки букмекеров:

  • Победа Польши – 1.84.
  • Ничья – 3.30.
  • Победа Словакии – 5.20.

Евро-2020: где смотреть матч Польша – Словакия, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Польша – Словакия, 14 июня 2021 года

Польша
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Словакия
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