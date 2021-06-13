Евро-2020
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#Евро-2020 #Польша #Словакия

Евро-2020: во сколько начало матча Польша – Словакия, 14 июня 2021 года

12 минут назад

Последние пять матчей между Польшей и Словакией:

  • 15.11.2013. Победа Словакии – 2:0.
  • 26.05.2012. Победа Польши – 1:0.
  • 14.10.2009. Победа Словакии – 1:0.
  • 15.10.2008. Победа Словакии – 2:1.
  • 07.02.2007. Ничья – 2:2.

Сейчас сборные встретятся 14 июня на в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Польша – Словакия, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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