Евро-2020: во сколько начало матча Польша – Словакия, 14 июня 2021 года

Последние пять матчей между Польшей и Словакией:

15.11.2013. Победа Словакии – 2:0.

26.05.2012. Победа Польши – 1:0.

14.10.2009. Победа Словакии – 1:0.

15.10.2008. Победа Словакии – 2:1.

07.02.2007. Ничья – 2:2.

Сейчас сборные встретятся 14 июня на в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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