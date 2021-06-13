Евро-2020
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Евро-2020: во сколько начало матча Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года
55 минут назад
Шотландия и Чехия в истории встречались 9 раз:
- 4 победы шотландцев.
- Одна ничья – 2:2.
- 4 победы чехов.
Последние встречи между ними состоялись осенью-2020 (оба раза сильнее были шотландцы), до этого команды не играли между собой 4 года.
Сейчас они встретятся в Глазго на «Хэмпден Парк» 14 июня на Евро-2020. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
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