Евро-2020: во сколько начало матча Шотландия – Чехия, 14 июня 2021 года

Шотландия и Чехия в истории встречались 9 раз:

4 победы шотландцев.

Одна ничья – 2:2.

4 победы чехов.

Последние встречи между ними состоялись осенью-2020 (оба раза сильнее были шотландцы), до этого команды не играли между собой 4 года.

Сейчас они встретятся в Глазго на «Хэмпден Парк» 14 июня на Евро-2020. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

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