Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Финляндия
Эриксен – лучший игрок в матче Дании и Финляндии
час назад
Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Врачи оказали ему медицинскую помощь и госпитализировали. Его состояние стабильное, он в сознании.
Матч остановился на два часа, но возобновился. Финляндия дебютировала на Евро и выиграла первую игру.
«Футбол – красивая игра, а Кристиан красиво в него играет», – сказал президент УЕФА Александр Чеферин.
Полный разбор ситуации:
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые