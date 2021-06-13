Эриксен – лучший игрок в матче Дании и Финляндии

Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Врачи оказали ему медицинскую помощь и госпитализировали. Его состояние стабильное, он в сознании.

Матч остановился на два часа, но возобновился. Финляндия дебютировала на Евро и выиграла первую игру.

«Футбол – красивая игра, а Кристиан красиво в него играет», – сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Полный разбор ситуации: