Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Финляндия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кристиан Эриксен #Евро-2020 #Финляндия #Дания

Эриксен – лучший игрок в матче Дании и Финляндии

час назад

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 закончился победой Финляндии – 1:0. Она нанесла по воротам Дании только один удар, у датчан – 23 удара и незабитый пенальти.

Матч завершен
Дания
0:1
Матч завершен
Финляндия
Похьянпало 60

Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Врачи оказали ему медицинскую помощь и госпитализировали. Его состояние стабильное, он в сознании.

Матч остановился на два часа, но возобновился. Финляндия дебютировала на Евро и выиграла первую игру.

«Футбол – красивая игра, а Кристиан красиво в него играет», – сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Полный разбор ситуации:

Источник:
УЕФА
Еще по теме
«Крис, я люблю тебя!» Лукаку посвятил Эриксену гол России. Они дружат уже пару лет
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кристиан Эриксен
#Евро-2020
#Финляндия
#Дания