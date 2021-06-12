Евро-2020
Далер Кузяев
Тимоти Кастань
Россия
Бельгия
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#Евро-2020 #Россия #Бельгия #Далер Кузяев #Тимоти Кастань

Кузяев столкнулся с Кастанем в матче Россия – Бельгия. Оба ушли с поля

вчера, 22:38

Эпизод произошел в середине первого тайма. После столкновения врачи замотали голову Далеру Кузяеву, у Тимоти Кастаня – отек под правым глазом.

Вместо Кузяева на поле вышел Денис Черышев, Кастаня заменил Тома Менье.

Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия

На Евро-2020 Бельгия и Россия играют в группе В. В другом матче группы Дания проиграла Финляндии (0:1).

Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года

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Источник:
Гол.ру
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Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года
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