Евро-2020
Далер Кузяев
Тимоти Кастань
Россия
Бельгия
Кузяев столкнулся с Кастанем в матче Россия – Бельгия. Оба ушли с поля
вчера, 22:38
Эпизод произошел в середине первого тайма. После столкновения врачи замотали голову Далеру Кузяеву, у Тимоти Кастаня – отек под правым глазом.
Вместо Кузяева на поле вышел Денис Черышев, Кастаня заменил Тома Менье.
Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
На Евро-2020 Бельгия и Россия играют в группе В. В другом матче группы Дания проиграла Финляндии (0:1).
Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года
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