Евро-2020
Англия
Хорватия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Англия #Хорватия

Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года

9 часов назад

Англия и Хорватия сыграют на групповом этапе Евро-2020 в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Англичане и хорваты – представители группы D. Кроме них туда попали чехи и шотландцы. В последних пяти матчах Англия побеждала трижды, один раз – Хорватия, один раз была ничья. Общий счет в этих встречах – 12:5 в пользу англичан.

Англия
-:-
Хорватия
Источник:
Гол
Как стартовал Евро:
Евро-2020 поздоровалось с Римом: на открытии был виртуальный Боно, выступили военный оркестр и тенор Бочелли
Первый гол Евро-2020 – грудью в свои ворота. Забил играющий в Италии турок, который пропустил бы турнир год назад
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Англия
#Хорватия