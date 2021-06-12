Евро-2020: во сколько начало матча Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года

Англия и Хорватия сыграют на групповом этапе Евро-2020 в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Англия – Хорватия, 13 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Англичане и хорваты – представители группы D. Кроме них туда попали чехи и шотландцы. В последних пяти матчах Англия побеждала трижды, один раз – Хорватия, один раз была ничья. Общий счет в этих встречах – 12:5 в пользу англичан.