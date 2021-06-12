🇩🇰 🇫🇮 Дания проиграла Финляндии: не реализовала пенальти и пропустила после единственного удара

В конце первого тайма полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Из-за этого матч прерывался, но возобновился. Разбор ситуации:

За весь матч Финляндия нанесла один удар во втором тайме. У Дании – 23 удара. На 74-й минуте пенальти не реализовал датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Финляндия – дебютант чемпионатов Европы. Из отборочной группы финны вышли со второго места (первыми стали итальянцы).

Во втором туре Дания сыграет с Бельгией (17 июня), Финляндия – с Россией (16 июня).