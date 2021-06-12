Евро-2020
Дания
Финляндия
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#Евро-2020 #Финляндия #Дания

🇩🇰 🇫🇮 Дания проиграла Финляндии: не реализовала пенальти и пропустила после единственного удара

вчера, 22:30

Матч прошел на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Результат – 1:0 в пользу Финляндии:

Матч завершен
Дания
0:1
Матч завершен
Финляндия
Похьянпало 60

В конце первого тайма полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Из-за этого матч прерывался, но возобновился. Разбор ситуации:

За весь матч Финляндия нанесла один удар во втором тайме. У Дании – 23 удара. На 74-й минуте пенальти не реализовал датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Финляндия – дебютант чемпионатов Европы. Из отборочной группы финны вышли со второго места (первыми стали итальянцы).

Во втором туре Дания сыграет с Бельгией (17 июня), Финляндия – с Россией (16 июня).

Источник:
Гол.ру
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