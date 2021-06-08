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Гамшик перешел в «Трабзонспор» после трех месяцев в «Гетеборге»

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Лидер сборной Словакии Марек Гамшик сменил клуб до начала Евро-2020.

  • 8 марта он перешел в «Гетеборг» с контрактом до конца лета 2021 года. В клубе он провел ровно три месяца и сыграл шесть матчей (один забитый гол).
  • 8 июня «Трабзонспор» объявил о переходе Гамшика.

В июле Гамшику исполнится 34 года. Сейчас он вместе со сборной Словакии готовится к чемпионату Европы.

Словакия стартует 14 июня матчем против Польши в Санкт-Петербурге. 18-го она там же сыграет против Швеции, а 23-го – в Севилье против Испании.

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