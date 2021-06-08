Гамшик перешел в «Трабзонспор» после трех месяцев в «Гетеборге»

В июле Гамшику исполнится 34 года. Сейчас он вместе со сборной Словакии готовится к чемпионату Европы.

Словакия стартует 14 июня матчем против Польши в Санкт-Петербурге. 18-го она там же сыграет против Швеции, а 23-го – в Севилье против Испании.

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