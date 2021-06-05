Кудряшов получил травму на разминке и не сыграл с Болгарией – характер повреждения определит обследование после матча

Потом его заменил в составе Семенов. Сам Кудряшов никак не прокомментировал это, а твиттер сборной написал:

«Федор получил повреждение икроножной мышцы. После игры Кудряшов пройдет обследование, после которого будет выбрана тактика лечения. Желаем Федору Кудряшову здоровья».

Комментатор Первого канала Павел Занозин сослался на разговор с Кудряшовым и сказал, что он может пропустить Евро.