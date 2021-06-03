Что такое Евро-2020 по футболу. Короткое объяснение для тех, кто вообще не в теме

«Евро-2020» – сокращенный вариант названия чемпионата Европы-2020 по футболу. Он должен был пройти летом 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на июнь-июль 2021-го.

По маркетинговым соображениям название турнира было решено не менять.

🏙️ Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах. Среди них – Санкт-Петербург, который примет шесть матчей группового этапа и четвертьфинал.

🗓️ Чемпионаты Европы по футболу проводятся раз в четыре года, начиная с 1960 года.

🏟️ Всего прошло уже 15 чемпионатов, 16-м будет Евро-2020.

🇪🇺 Изначально в финальной стадии участвовало четыре, позже – восемь команд. С 1996-го – 16, с 2016 – 24. Финалисты выбираются по итогам квалификационных турниров.

🇷🇺 Первым чемпионом Европы становилась сборная СССР в 1960 году. Еще трижды она уступала в финалахх.Лучшее достижение сборной России – полуфинал и бронзовые медали на Евро-2008.

🇩🇪🇪🇸 Чаще всего Евро выигрывали Германия и Испания – по три раза. У Франции – две победы. Еще семь стран однажды становились чемпионами.

🇵🇹 Предыдущий победитель – Португалия.

На Евро-2020 сыграют 24 команды. Россия проведет матчи против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).