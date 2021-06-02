Головин – самый дорогой игрок из состава России на Евро-2020

Сборная России объявила окончательный состав на Евро-2020. Туда попали 26 игроков.

Россия объявила состав на Евро-2020. Туда вошли Дивеев и Мухин

Полузащитник «Монако» Александр Головин – главный игрок этого состава по трансферной стоимости. Transfermarkt оценивает Головина в 28 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Головин провел за «Монако» 21 матч в Лиге 1. Там забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его клуб занял третье место.

Марио Фернандес стоит 16 миллионов евро, Алексей Миранчук – 15 миллионов. Они идут следующими по трансферной стоимости игроков сборной. Юрий Жирков оценивается в 300 тысяч евро.