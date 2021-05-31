Лукаку признан самым ценным игроком Серии А. Роналду – лучшим нападающим

Серия А объявила награды лучшим игрокам сезона:

Серия А присуждала награды после анализа статистических данных игроков, в том числе выбора позиции и движения без мяча. Краткая сводка по каждому игроку:

🇷🇸 Влахович. Высокий уровень технической эффективности (91,9%), 21 гол, 46 созданных голевых моментов, в каждой игре пробегает более 1 километра с высокой интенсивностью, преследуя соперников.

🇮🇹 Доннарумма. Высокий уровень эффективности (88,1%), рекорд сезона по матчам без пропущенных голов (14), отразил 66% ударов из штрафной.

🇦🇷 Ромеро. Быстро сокращает дистанцию до противника и имеет рекорд сезона по агрессивности в защите (95,1%), эффективен в чтении игры и защите при 1 на 1, лидирует по отбитым мячам (237) и выигранным воздушным единоборствам (122).

🇮🇹 Барелла. Самый прессенгующий игрок (95,5%), стабилен в технической и физической эффективности (94,2% и 94,8%), высокие показатели дриблинга (93%).

🇵🇹 Роналду. Высокий индекс технической эффективности (94,3%), находится в нужном месте в нужный момент (в 95,9% случаев), принимает решения еще до того, как получает мяч (96,2%), проводит по 24 взрывных спринта по 15 метров в каждой игре. Лучший бомбардир сезона – 29 голов.

🇧🇪 Лукаку. Высокая техническая эффективность (95,1%) и физическая (от 95,5% до 99%), в каждой игре пробегает почти километр со скоростью 20 км/ч, один из лучших в мире по удержанию мяча. Первый игрок с 2005 года, забивший больше 20 голов и отдавший больше 10 ассистов за сезона – 24 гола и 11 ассистов.