Майк Меньян
Серия А
Милан
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#Майк Меньян #Серия А #Милан

«Милан» купил вратаря из «Лилля» – это замена Доннарумме, который уходит свободным агентом

30 минут назад

В сезоне-2020/21 «Лилль» стал чемпионом Франции. В этом есть прямое участие голкипера Майка Меньяна: в 21-м из 38 матчей он не пропустил ни одного гола. Сейчас Меньян переходит в «Милан». Transfermarkt говорит, что сумма трансфера составила 15 млн евро.

  • Это его третий клуб. Меньян прошел академию «ПСЖ» и перешел в «Лилль» в 2015-м за 1 млн евро.
  • В «Милане» он будет играть под 16-м номером.
  • Контракт с новым клубом действует до 2026-го.
  • Он станет заменой Джанлуиджи Доннаруммы, который не продлил контракт с «Миланом» и уходит в статусе свободного агента.
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Источник:
Гол
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