«Милан» купил вратаря из «Лилля» – это замена Доннарумме, который уходит свободным агентом

В сезоне-2020/21 «Лилль» стал чемпионом Франции. В этом есть прямое участие голкипера Майка Меньяна: в 21-м из 38 матчей он не пропустил ни одного гола. Сейчас Меньян переходит в «Милан». Transfermarkt говорит, что сумма трансфера составила 15 млн евро.

Это его третий клуб. Меньян прошел академию «ПСЖ» и перешел в «Лилль» в 2015-м за 1 млн евро.

В «Милане» он будет играть под 16-м номером.

Контракт с новым клубом действует до 2026-го.

Он станет заменой Джанлуиджи Доннаруммы, который не продлил контракт с «Миланом» и уходит в статусе свободного агента.