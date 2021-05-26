Арсен Захарян
Евро-2020
Россия
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#Арсен Захарян #Евро-2020 #Россия

18-летний Захарян пропустит Евро-2020 из-за ангины. Это подтвердил его отец

5 часов назад

Арсен Захарян заболел бактериальной ангиной и точно не войдет в финальную заявку на чемпионат Европы. Он не поехал на сбор в Австрию 22 мая, но штаб не исключал его возвращения.

Спустя три дня появился инсайд о пропуске Захаряном Евро-2020. Теперь его отец Норайр Захарян подтвердил, что сын пропустит турнир. «Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим».

Захарян был самым молодым игроком в предварительной заявке на Евро. На момент вызова ему было 17 лет. Он еще не дебютировал за основную команду и выступал только в молодежной сборной.

На клубном уровне играет в «Динамо». В прошедшем сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Sport24
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