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Стартовые составы «Спартака» на матчи с ПАОКом и «Туном»: прошел год, аж 8 изменений

08 августа 2019, 20:02

8 августа 2018-го: «Спартак» начинает новый сезон еврокубков матчем Лиги чемпионов в Греции против ПАОКа. Поражение 2:3. Стартовый состав выглядел так:

8 августа 2019-го: «Спартак» играет квалификационный матч в Лиге Европы в гостях с «Туном». Стартовый состав:

Всего четыре футболиста из «старта» на прошлогодний матч с ПАОКом остались в «Спартаке» – Максименко, Жиго и Зобнин, а еще Ещенко, который не играет с «Туном».

Принадлежит «Спартаку» Ломовицкий, выступающий сейчас за тульский «Арсенал». Фернандо, Промес, Попов, Боккетти, Комбаров и Луис Адриано покинули клуб.

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