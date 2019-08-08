Стартовые составы «Спартака» на матчи с ПАОКом и «Туном»: прошел год, аж 8 изменений

Всего четыре футболиста из «старта» на прошлогодний матч с ПАОКом остались в «Спартаке» – Максименко, Жиго и Зобнин, а еще Ещенко, который не играет с «Туном».

Принадлежит «Спартаку» Ломовицкий, выступающий сейчас за тульский «Арсенал». Фернандо, Промес, Попов, Боккетти, Комбаров и Луис Адриано покинули клуб.