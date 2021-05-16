«Барселона» потеряла шансы на чемпионство. Она проиграла «Сельте»

«Барселона» проиграла домашний матч «Сельте» (1:2). Так у нее осталось 76 очков в таблице.

«Атлетико» выиграл у «Осасуны», поэтому оторвался от «Барселоны» уже на семь очков. В чемпионате остается один тур.

«Реал» перед последним туром отстает от «Атлетико» на два очка. Он победил «Атлетик» из Бильбао.

В последнем туре «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», а «Реал» – с «Вильярреалом».