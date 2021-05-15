Фиорентина
Серия А
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#Фиорентина #Серия А

Президент «Фиорентины» предложил купить клуб за 335 миллионов евро. Условие: покупатель – флорентиец

4 часа назад

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо разоткровенничался в интервью:

«Я приобрел клуб за 170 миллионов евро. 80 миллионов ушло, чтобы разобраться с бухгалтерией клуба, 85 миллионов – на строительство спортивного центра.

Продаю клуб за 335 миллионов евро, предложение действует 10 дней. За это время нужно внести депозит 35 миллионов. Покупатель должен был флорентийцем. Даю вам шанс, это отличная сделка».

Коммиссо обратил внимание на то, что у клуба нет долгов, что ему не грозит банкротство. Так он ответил на критику в свой адрес.

«Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А за два тура до конца. В прошлом сезоне клуб финишировал десятым, а в позапрошлом – рисковал вылететь и закончил 16-м.

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