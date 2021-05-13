Уиздом Амей
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#Уиздом Амей

За «Болонью» сыграл 15-летний защитник. Это самый юный игрок в истории Серии А

2 часа назад

«Болонья» проиграла «Дженоа» (0:2) в 36-м туре Серии А. На 89-й минуте матча на замену вышел Уиздом Амей.

На момент появления на поле ему было 15 лет и 274 дня. «Болонья» подтвердила, что так Амей стал самым юным игроком в истории Серии А.

Синиша Михайлович объяснял ситуацию, когда включил Амея в заявку «Болоньи»: «Мы находимся в плохой форме по игре в обороне, поэтому взяли даже мальчика 2005 года рождения».

«Болонья» пропустила 12 голов в последних пяти играх. За них она набрала три очка. Клуб занимает 11-е место в Серии А.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Болоньи»
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