«Крылья Советов» в этом Кубке России впервые за пять матчей пропустили гол от клуба РПЛ

До этого в Кубке России «Крылья Советов» четыре раза играли против клубов РПЛ. Забили девять голов и ни разу не пропустили:

⬆️ Группа: «Ротор» (3:0)

⬆️ 1/8: «Химки» (4:0)

⬆️ 1/4: «Динамо» (2:0)

⬆️ 1/2: «Ахмат» (0:0)

Ранее «Крылья Советов» с первого места вышли в РПЛ. За сезон в ФНЛ команда выиграла 31 матч из 41-го и забила 99 голов.