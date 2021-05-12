Крылья Советов
Кубок России
Локомотив
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#Крылья Советов #Кубок России #Локомотив

«Крылья Советов» в этом Кубке России впервые за пять матчей пропустили гол от клуба РПЛ

3 часа назад

Это случилось в финале против «Локомотива». Гол забил Франсуа Камано:

Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 14
Смолов 48
Серкейра 84
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сарвели 23

До этого в Кубке России «Крылья Советов» четыре раза играли против клубов РПЛ. Забили девять голов и ни разу не пропустили:

⬆️ Группа: «Ротор» (3:0)

⬆️ 1/8: «Химки» (4:0)

⬆️ 1/4: «Динамо» (2:0)

⬆️ 1/2: «Ахмат» (0:0)

Ранее «Крылья Советов» с первого места вышли в РПЛ. За сезон в ФНЛ команда выиграла 31 матч из 41-го и забила 99 голов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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