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#Кубок России #Крылья Советов #Локомотив

Пятое место в РПЛ даст право играть в еврокубках после победы «Локомотива» в финале Кубка

час назад

«Локомотив» сыграл в финале Кубка России против «Крыльев Советов» и победил 3:1.

Правила распределения мест в еврокубках-2021/22 для России – следующие:

  • Первая команда РПЛ попадает в группу ЛЧ напрямую.
  • Вторая – выходит в квалификацию ЛЧ.
  • Третья и четвертая команды попадают в Лигу конференций.
  • Победитель Кубка – в Лигу Европы.

Как распределяются теперь места. Все зависит от «Локомотива»:

  • Если «Локомотив» занимает второе место, в Лиге Европы сыграет «Спартак», в Лиге конференций – две команды с четвертого и пятого мест (претенденты – «Рубин», «Сочи», ЦСКА).
  • Если «Локомотив» – третий, то он сыграет в ЛЕ, а в ЛК – две команды с четвертого и пятого мест (претенденты – «Рубин», «Сочи», ЦСКА).
  • Если «Локомотив» – четвертый, то он сыграет в ЛЕ, а в ЛК – третья и пятая команды РПЛ.
  • Если «Локомотив» – пятый, то он сыграет в ЛЕ, а в ЛК – третья и четвертая команды РПЛ.
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