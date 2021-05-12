В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Зенит» и «Локомотив»

В финале Кубка России встречались «Локомотив» и «Крылья Советов». «Локо» выиграл 3:1 и завоевал трофей.

Ранее чемпионат России выиграл «Зенит».

Матч за Суперкубок в 2021 году пройдет между «Зенитом» и «Локомотивом». Где и когда он состоится – будет известно позже.

В феврале 2021-го «Лужники» подали заявку в РФС на проведение матча за Суперкубок-2021.

Прошлый матч за Суперкубок «Зенит» выиграл у «Локомотива 2:1, позапрошлый – проиграл 2:3.