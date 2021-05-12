«Локомотив» в седьмой раз за восемь последних сезонов отобрался в еврокубки

Финал Кубка России-2020/21 между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоялся в Нижнем Новгороде. «Локо» победил 3:1, в его составе отличились Камано, Смолов и Мурило.

«Локомотив» выиграл Кубок и обеспечил себе попадание в Лигу Европы. Он сыграет в этом турнире, если не займет второе место в РПЛ.

Если «Локо» станет вторым, то в Лигу Европы отправится третья команда РПЛ.

С сезона-2014/15 «Локомотив» пропустил только один еврокубковый год – в сезоне-2016/17. Он провел по три сезона в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Лучшее достижение – 1/8 финала ЛЕ. В ЛЧ «Локо» трижды финишировал четвертым в группе.