Кубок России
Локомотив
Крылья Советов
«Локомотив» выиграл четыре Кубка России за последние шесть лет, «Крылья» проиграли финал во второй раз
час назад
«Локомотив» и «Крылья Советов» разыграли Кубок России в финальном матче в Нижнем Новгороде. «Локо» победил 3:1 благодаря голам Камано, Смолова и Мурило.
Это девятая победа «Локомотива» в финалах Кубка при одном проигранном матче. Начиная с 2015 года, «Локо» выигрывает Кубок по нечетным годам – в 2015-м, 2017-м, 2019-м и 2021-м. Четвертая победа за шесть лет.
Также «Локомотив» за последние шесть лет выиграл шесть трофеев – четыре Кубка, один Суперкубок, один чемпионат России.
«Крылья Советов» дважды играли в финале Кубка и снова проиграли. Ранее было поражение в финале-2004 от «Терека».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые