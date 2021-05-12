«Локомотив» выиграл четыре Кубка России за последние шесть лет, «Крылья» проиграли финал во второй раз

Это девятая победа «Локомотива» в финалах Кубка при одном проигранном матче. Начиная с 2015 года, «Локо» выигрывает Кубок по нечетным годам – в 2015-м, 2017-м, 2019-м и 2021-м. Четвертая победа за шесть лет.

Также «Локомотив» за последние шесть лет выиграл шесть трофеев – четыре Кубка, один Суперкубок, один чемпионат России.

«Крылья Советов» дважды играли в финале Кубка и снова проиграли. Ранее было поражение в финале-2004 от «Терека».