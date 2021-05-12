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Крылья Советов
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#Кубок России #Крылья Советов #Локомотив

«Локомотив» выиграл Кубок России в девятый раз, сыграв десять финалов

час назад

В финале Кубка России-2020/21 «Локомотив» сыграл с «Крыльями Советов». Счет 3:1 в пользу команды РПЛ: счет открыл Камано, сравнял Сарвелия, а Смолов во втором тайме заработал пенальти и сам его реализовал. Третий гол в конце забил Мурило после розыгрыша стандарта.

Это девятая победа для «Локо» в Кубках России. Предыдущие трофеи были завоеваны в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 годах.

Это десятый финал «Локомотива», лишь в одном из них он уступил – «Спартаку» в 1998 году.

Кубковый трофей – первый для Марко Николича во главе «Локо». Ранее он выигрывал Кубки Сербии и Венгрии.

Рекорд по победам в Кубке также принадлежит бывшему тренеру «Локомотива» – Юрию Семину (шесть).

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