Кубок России
Локомотив
Крылья Советов
«Локомотив» победил «Крылья Советов» и выиграл Кубок России. Победный гол забил Смолов с пенальти
час назад
Состоялся финал Кубка России-2020/21, в котором «Локомотив» играл против «Крыльев Советов». Матч прошел в Нижнем Новгороде.
После ошибки Зеффана счет открыл Камано, сравнял его Сарвелия. Федор Смолов во втором тайме заработал пенальти и сам его реализовал. Третий гол в конце забил Мурило после розыгрыша стандарта.
«Локомотив» выиграл Кубок в девятый раз – это рекорд для России. У ЦСКА – семь побед, у «Зенита» – четыре, у «Спартака» – три. Шесть клубов побеждали по разу.
Победителем прошлого Кубка был «Зенит» – он обыграл «Химки» в Екатеринбурге с помощью гола Дзюбы с пенальти.
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