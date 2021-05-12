Кубок России
Локомотив
Крылья Советов
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#Кубок России #Крылья Советов #Локомотив

«Локомотив» победил «Крылья Советов» и выиграл Кубок России. Победный гол забил Смолов с пенальти

час назад

Состоялся финал Кубка России-2020/21, в котором «Локомотив» играл против «Крыльев Советов». Матч прошел в Нижнем Новгороде. 

После ошибки Зеффана счет открыл Камано, сравнял его Сарвелия. Федор Смолов во втором тайме заработал пенальти и сам его реализовал. Третий гол в конце забил Мурило после розыгрыша стандарта.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 14
Смолов 48
Серкейра 84
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сарвели 23

«Локомотив» выиграл Кубок в девятый раз – это рекорд для России. У ЦСКА – семь побед, у «Зенита» – четыре, у «Спартака» – три. Шесть клубов побеждали по разу.

Победителем прошлого Кубка был «Зенит» – он обыграл «Химки» в Екатеринбурге с помощью гола Дзюбы с пенальти.

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