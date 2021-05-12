«Локомотив» победил «Крылья Советов» и выиграл Кубок России. Победный гол забил Смолов с пенальти

«Локомотив» выиграл Кубок в девятый раз – это рекорд для России. У ЦСКА – семь побед, у «Зенита» – четыре, у «Спартака» – три. Шесть клубов побеждали по разу.

Победителем прошлого Кубка был «Зенит» – он обыграл «Химки» в Екатеринбурге с помощью гола Дзюбы с пенальти.