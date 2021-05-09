Серия А
Анте Ребич
Браим Диас
Фикайо Томори
Ювентус
Милан
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#Серия А #Ювентус #Милан #Анте Ребич #Браим Диас #Фикайо Томори

«Милан» впервые за десять лет выиграл у «Ювентуса» в гостевом матче Серии А. И сразу разгромно

вчера, 23:36

«Милан» и «Ювентус» играли в 35-м туре Серии А. Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори забили в этом матче. Кессье не реализовал пенальти во втором тайме.

«Милан» не выигрывал у «Ювентуса» в гостевом матче Серии А с сезона-2010/11. Тогда «Милан» победил со счетом 1:0. Потом «Ювентус» выигрывал вообще все домашние матчи.

Теперь «Милан» набрал 72 очка за 35 матчей сезона. До конца турнира остается всем командам осталось провести еще по три игры.

«Интер» гарантировал себе чемпионство. «Милан», «Аталанта», «Наполи» и «Ювентус» борются за места в Лиге чемпионов.

Ибрагимович травмировался в матче против «Ювентуса». Это его пятая травма за сезон

Матч завершен
Ювентус
Турин
0:3
Матч завершен
Милан
Милан
Диас 45
Ребич 78
Томори 82
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