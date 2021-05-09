«Милан» впервые за десять лет выиграл у «Ювентуса» в гостевом матче Серии А. И сразу разгромно

«Милан» и «Ювентус» играли в 35-м туре Серии А. Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори забили в этом матче. Кессье не реализовал пенальти во втором тайме.

«Милан» не выигрывал у «Ювентуса» в гостевом матче Серии А с сезона-2010/11. Тогда «Милан» победил со счетом 1:0. Потом «Ювентус» выигрывал вообще все домашние матчи.

Теперь «Милан» набрал 72 очка за 35 матчей сезона. До конца турнира остается всем командам осталось провести еще по три игры.

«Интер» гарантировал себе чемпионство. «Милан», «Аталанта», «Наполи» и «Ювентус» борются за места в Лиге чемпионов.

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