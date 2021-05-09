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#Златан Ибрагимович #Ювентус #Серия А #Милан
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Ибрагимович травмировался в матче против «Ювентуса». Это его пятая травма за сезон

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Златан Ибрагимович вынужденно покинул поле на 66-й минуте игры «Милана» и «Ювентуса». Вместо него вышел Ребич. «Милан» в тот момент выигрывал со счетом 1:0.

Transfermarkt считал все травмы Ибрагимовича за сезон-2020/21. Их было четыре. Суммарно Ибрагимович пропустил из-за травм 19 матчей «Милана» во всех турнирах.

Перед этим он переболел коронавирусом, из-за которого не сыграл еще в четырех матчах.

Ибрагимовичу 39 лет. В апреле он продлил контракт с «Миланом» на следующий сезон. 

Матч завершен
Ювентус
Турин
0:3
Матч завершен
Милан
Милан
Диас 45'
Ребич 78'
Томори 82'
Источник:
Transfermarkt
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