Ибрагимович травмировался в матче против «Ювентуса». Это его пятая травма за сезон

Златан Ибрагимович вынужденно покинул поле на 66-й минуте игры «Милана» и «Ювентуса». Вместо него вышел Ребич. «Милан» в тот момент выигрывал со счетом 1:0.

Transfermarkt считал все травмы Ибрагимовича за сезон-2020/21. Их было четыре. Суммарно Ибрагимович пропустил из-за травм 19 матчей «Милана» во всех турнирах.

Перед этим он переболел коронавирусом, из-за которого не сыграл еще в четырех матчах.

Ибрагимовичу 39 лет. В апреле он продлил контракт с «Миланом» на следующий сезон.