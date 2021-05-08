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#АПЛ #Манчестер Сити #Челси

«Ман Сити» проиграл «Челси». И пока не стал чемпионом

08 мая, 22:26

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» 1:2 и пока официально не оформил чемпионство.

После первого тайма «Сити» вел (забил Агуэро), но во втором тайме за «Челси» забили Зиеш и Алонсо (уже в добавленное время). Команды еще раз встретятся 29 мая в финале Лиги чемпионов.

Это уже второй раз в сезоне, когда Томас Тухель обыгрывает Хосепа Гвардиолу.

«Ман Сити» преследует «Манчестер Юнайтед». У него еще пять матчей и отставание от «Сити» в 13 очков. У «Сити» на две игры меньше, поэтому «МЮ» в теории может стать чемпионом. 

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