«Оренбург» гарантировал себе выход в РПЛ. Но у клуба есть проблема с лицензией на участие

В 41-м туре ФНЛ «Оренбург» обыграл «Иртыш», это позволило ему добраться до отметки в 91 очко в этом сезоне. За тур до конца сезона «Оренбург» опережает «Нижний Новгород» на 4 очка и добыл вторую прямую путевку в РПЛ на следующий сезон.

Но есть проблемы с лицензией на игру в РПЛ. 5 мая стало известно, что РФС не дал ее «Оренбургу» и еще трем лидерам ФНЛ. У них есть время до 12 мая, чтобы устранить все проблемы.