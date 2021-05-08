Оренбург
РПЛ
ФНЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Оренбург #РПЛ #ФНЛ

«Оренбург» гарантировал себе выход в РПЛ. Но у клуба есть проблема с лицензией на участие

08 мая, 16:34

В 41-м туре ФНЛ «Оренбург» обыграл «Иртыш», это позволило ему добраться до отметки в 91 очко в этом сезоне. За тур до конца сезона «Оренбург» опережает «Нижний Новгород» на 4 очка и добыл вторую прямую путевку в РПЛ на следующий сезон.

Но есть проблемы с лицензией на игру в РПЛ. 5 мая стало известно, что РФС не дал ее «Оренбургу» и еще трем лидерам ФНЛ. У них есть время до 12 мая, чтобы устранить все проблемы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Гончаренко впервые приехал к ЦСКА после ухода – его «Краснодар» проиграл 1:3
«Динамо» не может победить в Премьер-лиге 3 матча. Сейчас – ничья с «Локо»
«Рубин» обыграл «Арсенал» – это его вторая победа в РПЛ подряд
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Оренбург
#РПЛ
#ФНЛ