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#Неймар #ПСЖ #Лига 1

Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

08 мая, 15:40

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017-го за 220 млн евро. C того момента он сыграл 112 матчей, забил 85 голов и отдал 51 ассист. Неймар трижды стал чемпионом Франции, дважды брал Кубок и Суперкубок Франции, один раз брал Кубок лиги и в прошлом сезоне доходил до финала Лиги чемпионов.

Изначально контракт Неймара с «ПСЖ» действовал до 2022 года. Сейчас стороны перепродлили его до 2025 года. Финансовые подробности неизвестны. «ПСЖ» объявил об этом таким роликом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «ПСЖ»
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