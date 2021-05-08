Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017-го за 220 млн евро. C того момента он сыграл 112 матчей, забил 85 голов и отдал 51 ассист. Неймар трижды стал чемпионом Франции, дважды брал Кубок и Суперкубок Франции, один раз брал Кубок лиги и в прошлом сезоне доходил до финала Лиги чемпионов.

Изначально контракт Неймара с «ПСЖ» действовал до 2022 года. Сейчас стороны перепродлили его до 2025 года. Финансовые подробности неизвестны. «ПСЖ» объявил об этом таким роликом.