Совладелец «МЮ» ответил на письмо фанатов. Он согласился с включением болельщиков в число акционеров клуба

Джоэл Глейзер, совладелец «Манчестер Юнайтед», опубликовал открытое письмо на фоне конфликта клуба и болельщиков. Основные тезисы касались взаимодействия «МЮ» с фанатами:

Участие в Суперлиге было ошибкой. Глейзер еще раз извинился за это.

Консультации с болельщиками необходимы, их интересы нужно учитывать в ключевых процессах «на всех клубных уровнях». «МЮ» готов обсудить, как выстроить взаимодействие с фанатами.

«МЮ» согласен с системой, когда болельщики владеют клубными акциями. Ее уже обсуждали с ними, но теперь консультации хотят «ускорить».

Клуб согласен участвовать в правительственном проекте, проверяющем эффективность футбольного менеджмента. Он назван «хорошей возможностью для изучения новых структур взаимодействия и влияния болельщиков».

«Один из самых ясных уроков последних нескольких недель – это необходимость стать лучшими слушателями. Могу заверить, что клуб займется всеми вопросами, поднятыми в вашем письме», – написал Глейзер.

Заявление Глейзера было ответом на два открытых письма фанатов «МЮ», написанных 30 апреля и 3 мая. Первое принадлежит Форуму болельщиков, второе – Тресту болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Требования болельщиков в них совпадали. Они хотели:

Возвращения системы, при которой болельщики владеют акциями и имеют право голоса.

Консультаций с болельщиками по «любым значительным изменениям в будущем клуба».

Участия «МЮ» в правительственной кампании по обзору эффективности управления клубом.

Появления независимых членов в совете директоров.

Погашения штрафов за участие в Суперлиге из бюджета семьи Глейзеров, а не из клубного.

Авторы обоих писем поставили дедлайн 7 мая. Глейзер уложился в него.

Отношения фанатов «Манчестер Юнайтед» с клубом ухудшились после прихода семьи Глейзеров к правлению в 2005 году. Они обвиняли владельцев в том, что те игнорировали фанатов и привели клуб к «упадку и долгам».

К открытому конфликту привело участие клуба в Суперлиге. На фоне новостей об этом фанаты сорвали матч «Юнайтед» в АПЛ, устроив акцию на клубном стадионе.