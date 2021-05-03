Фанаты «МЮ» обратились к руководству после сорванного матча. Они потребовали допуска к распределению клубных акций

Болельщики «Манчестер Юнайтед» написали открытое письмо Джоэлу Глейзеру – сопредседателю клуба. Они снова высказали претензии к руководству и потребовали реформировать клуб.

Текст выложил Трест болельщиков «Манчестер Юнайтед». Это объединение фанатов, существующее с конца 1990-х и продвигающее инициативы болельщиков в руководство.

Письмо опубликовали на следующий день после сорванного матча «Юнайтед» с «Ливерпулем». Болельщики «МЮ» устроили протесты возле стадиона, около 200 человек прорвались на поле перед игрой. В итоге ее перенесли.

Болельщики утверждают, что не хотят повторения акций. Протесты 2 мая они объяснили поведением семьи Глейзеров, владеющей «Манчестер Юнайтед» 16 лет.

Фанаты считают, что Глейзеры игнорировали болельщиков и привели клуб к «упадку и долгам». Чтобы исправить ситуацию, авторы письма предложили четыре шага и потребовали ответ на письмо к 7 мая.

Участие «МЮ» в правительственном проекте, который проверяет эффективность менеджмента в футболе и финансовую устойчивость клубов. Появление независимых членов в совете директоров. Реформирование системы распределения акций. Болельщики требуют, чтобы «у всех» был доступ к этой системе, в том числе у фанатов, а голоса имели равный вес. Консультации с держателями сезонных абонементов по любым «значительным» изменениям в клубе. Среди них – участие «МЮ» в новых соревнованиях.

На сайте Треста болельщиков «Манчестер Юнайтед» сказано, что изначально организация объединяла болельщиков-акционеров. После прихода Глейзеров в 2005 систему владения изменили, и фанаты отказались от своей доли.

Это не первая акция болельщиков «МЮ» за последнее время. Отношения фанатов с руководством ухудшились после новости о вступлении клуба в Суперлигу. Хотя турнир официально приостановлен, а руководство «МЮ» извинилось перед фанатами, акции продолжились.