Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 6 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция

6 мая 2021 года состоятся два полуфинала Лиги Европы:

«МЮ» – «Рома»

«Вильярреал» – «Арсенал»

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Матч «Арсенал» – «Вильярреал» (1:2) будет показан на канале «Матч ТВ» в 21:50.

Игру «Рома» – «МЮ» (первый матч 2:6) можно смотреть на канале «Матч Футбол 2», начало трансляции – в 21:55.