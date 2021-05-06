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#Лига Европы #Манчестер Юнайтед #Арсенал #Рома #Вильярреал

Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 6 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция

06 мая, 10:39

6 мая 2021 года состоятся два полуфинала Лиги Европы:

  • «МЮ» – «Рома»
  • «Вильярреал» – «Арсенал»

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Матч «Арсенал»«Вильярреал» (1:2) будет показан на канале «Матч ТВ» в 21:50.

Игру «Рома»«МЮ» (первый матч 2:6) можно смотреть на канале «Матч Футбол 2», начало трансляции – в 21:55.

  • Ранее «МЮ» и «Рома» играли шесть раз между собой, четырежды побеждал английский клуб. В 2007-м «МЮ» выиграл у «Ромы» 7:1 в 1/4 ЛЧ.
  • «Арсенал» дважды проходил «Вильярреал» – в 1/4 и 1/2 ЛЧ.
  • «Вильярреал» тренирует Унаи Эмери. Он был уволен из «Арсенала» в ноябре 2019-го.
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