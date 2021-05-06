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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Челси

С 2006 года финалисты ЛЧ не пропускали так мало голов, как «Ман Сити» и «Челси» – по четыре

06 мая, 00:22

Пропущенные голы финалистов Лиги чемпионов в сезоне-2020/21:

4⃣ у «Манчестер Сити»: от «Порту», «Боруссии» Д (два) и «ПСЖ».

4⃣ у «Челси»: от «Ренна», «Краснодара», «Порту» и «Реала».

Только «Порту» забивал обоим финалистам.

Лучше результат по пропущенным голам был у финалистов 2006 года. Тогда «Арсенал» за весь турнир до финала пропустил два гола, «Барселона» – четыре.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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