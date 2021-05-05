Йенс Леманн
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#Йенс Леманн

«Герта» уволила Леманна за сообщение «Его позвали по квоте для черных?» Он писал это про тв-эксперта и случайно отправил ему самому

05 мая, 15:27

Апрель-2021: «Герта» уволила тренера вратарей Жолта Петри за критику европейской политики по иммигрантам. Об этом мы подробно рассказали здесь:

Тренер «Герты» раскритиковал европейскую политику по иммигрантам. И тут же был уволен

Май-2021: новый скандал в «Герте». Руководство уволило Йенса Леманна за сообщение Деннису Аого, который работает на Sky Germany, с расистским содержанием. Это сообщение, кажется, вообще было адресовано не Аого. В нем Леманн писал: «Денниса позвали по квоте для темнокожих?»

Аого потом выложил скриншот в инстаграме с подписью: «Ничего себе. Это сообщение, кажется, было отправлено не мне».

Леманн входил в состав совета директоров «Герты». А о его выводе лично объявил президент клуба Вернер Гегенбауэр: «Такие заявления ни в коем случае не соответствуют ценностям, которые продвигает «Герта». Мы не связаны с проявлениями расизма и приветствуем решение владельцев».

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Источник:
Гол
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