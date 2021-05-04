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Прогноз на матч «Челси» – «Реал», 5 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
04 мая, 13:19
«Челси» и «Реал» сыграют ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов. Игра в Испании завершилась со счетом 1:1.
Новый матч стартует 5 мая в 22:00 по московскому времени. Букмекеры считают фаворитом «Челси». Коэффициент на его проход – 1,60.
Котировки букмекеров на отдельный матч:
- Победа «Челси» – 2,22
- Ничья – 3,35
- Победа «Реала» – 3,45
«Челси» имеет преимущество над «Реалом» за счет гостевого гола. Его забил Кристиан Пулишич.
«Челси» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах. Единственный гол на этом отрезке клуб пропустил от «Реала».
Серия без поражений у «Реала» достигла 19 матчей, но команда испытывает проблемы с составом. Рафаэль Варан пропустит ответную игру с «Челси» из-за травмы.
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